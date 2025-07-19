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Denizde görenler hemen ekiplere haber verdi! SAS komandoları anında imha etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ordu, Perşembe, SAS, Dalgıç, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ordu'nun Perşembe ilçesinde kıyıdan yaklaşık 150 metre uzaklıkta ve denizin 7-8 metre derinliğinde dalgıçlar tarafından bulunan patlamış mayın, SAS ekipleri tarafından tedbir amaçlı kontrollü şekilde patlatıldı.

Perşembe ilçesinin Yason Burnu Yarımadası'nın yaklaşık 700 metre uzağındaki Sülüburnu mevkisinde, 150 metre açığında ve 7-8 metre derinlikte denize giren dalgıçlar tarafından patlamış mayın bulunmuştu.

İSTANBUL'DAN SAS EKİPLERİ GELDİ

Mayının fünyelerinin sağlam olabileceği ihtimali üzerine dün Su Altı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) ekiplerinden destek istendi, bunun üzerine İstanbul'dan ekip geldi. Bu esnada bölgede Sahil Güvenlik Komutanlığı ve jandarma ekiplerince güvenlik önlemi alındı, belirli noktalarda dalış ve yüzme faaliyetlerine ara verildi.

Denizde görenler hemen ekiplere haber verdi! SAS komandoları anında imha etti - 1. Resim

KONTROLLÜ PATLATILDI

Güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından mayın kontrollü şekilde patlatılarak imha edilirken, patlamayla birlikte deniz suyu, yüzeyin yaklaşık 20 metre yukarısına yükseldi.

Su altında mayını gören ve görüntülerini kayda alan ve bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, jandarma ve SAS ekibinin geldiğini belirten dalış eğitmeni Hakan Güney, yapılan incelemelerin ardından mayın olduğu belirlenen cismin kontrollü bir şekilde patlatılarak imha edildiğini söyledi.

Denizde görenler hemen ekiplere haber verdi! SAS komandoları anında imha etti - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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