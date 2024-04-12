Denizde paniğe neden olan cisim! Ekipler harekete geçti, gerçek bambaşka çıktı

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 12 Nisan 2024 18:52 - Güncelleme: 12 Nisan 2024 18:55 - Güncelleme:

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Düzce Akçakoca'da denizde bir cisim görülmesi ekipleri harekete geçirdi. Denize açılan Sahil Güvenlik ekibi, cismin plastik bot ile denize açılan şahıs olduğunu tespit etti.