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Denizde paniğe neden olan cisim! Ekipler harekete geçti, gerçek bambaşka çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Denizde paniğe neden olan cisim! Ekipler harekete geçti, gerçek bambaşka çıktı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Düzce Akçakoca'da denizde bir cisim görülmesi ekipleri harekete geçirdi. Denize açılan Sahil Güvenlik ekibi, cismin plastik bot ile denize açılan şahıs olduğunu tespit etti. 

Düzce’nin Akçakoca ilçesine bağlı Hacıyusuflar Mahallesi'nde deniz açıklarında bir cisim gören vatandaşlar durumu Akçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bildirdi. Denizde cismin ne olduğunu belirlemeye çalışan ekipler, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Denizde paniğe neden olan cisim! Ekipler harekete geçti, gerçek bambaşka çıktı - 1. Resim

Denizde sürüklenmeye başlayan cisim açılmaya başlayınca Sahil Güvenlik ekiplerinden destek istendi. Sahil Güvenlik botu yaklaşık 2 kilometre açıkta plastik bot üzerinde bir şahsın balık tuttuğunu fark etti.

Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu tespit edilip gerekli kontrolleri yapıldı. Sahil Güvenlik ekipleri karada bekleyen polis ekiplerine durumu bildirince cismin plastik bot ile denize açılan şahıs olduğu belirlendi.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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