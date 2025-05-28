Denize giren turistin başına gelenler! Ekipler seferber oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 28 Mayıs 2025 12:15 - Güncelleme: 28 Mayıs 2025 12:18 - Güncelleme:

Aydın'da tatil yapan bir kadının serinlemek için denize girdiği sırada kıyıya bıraktığı çantası yaban domuzları tarafından kaçırıldı. Ekipler çantayı 3 kilometre uzaklıkta ormanlık alanda bulabildi.

Dilek Yarımadası Milli Parkı Aydınlık Koyu mevkiinde, tatil amaçlı milli parka gelen 28 yaşındaki G.O. isimli kadın, denize girdiği sırada kıyıya bıraktığı çantasının domuzlar tarafından kaçırıldığını fark etti. İlgili Haber Merkeze çekilen Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'na yeni görev 3 KM UZAKLIKTA BULUNDU Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kavaklı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ormanlık alanda arama çalışması başlattı. Yapılan araştırma sonucu çanta, yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta orman içinde bulundu. EKSİKSİZ TESLİM EDİLDİ İçerisinde kişisel eşyaların yer aldığı çanta sahibine eksiksiz şekilde teslim edildi. Jandarma ekipleri, olay sonrası bölgede bulunan vatandaşları yaban hayatıyla ilgili dikkatli olmaları ve kişisel eşyalarını açıkta bırakmamaları yönünde bilgilendirdi.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gözde Nur Bayar