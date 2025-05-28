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Denize giren turistin başına gelenler! Ekipler seferber oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Denize giren turistin başına gelenler! Ekipler seferber oldu
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aydın'da tatil yapan bir kadının serinlemek için denize girdiği sırada kıyıya bıraktığı çantası yaban domuzları tarafından kaçırıldı. Ekipler çantayı 3 kilometre uzaklıkta ormanlık alanda bulabildi.

Dilek Yarımadası Milli Parkı Aydınlık Koyu mevkiinde, tatil amaçlı milli parka gelen 28 yaşındaki G.O. isimli kadın, denize girdiği sırada kıyıya bıraktığı çantasının domuzlar tarafından kaçırıldığını fark etti.

3 KM UZAKLIKTA BULUNDU

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kavaklı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ormanlık alanda arama çalışması başlattı. Yapılan araştırma sonucu çanta, yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta orman içinde bulundu.

Denize giren turistin başına gelenler! Ekipler seferber oldu - 1. Resim

EKSİKSİZ TESLİM EDİLDİ

İçerisinde kişisel eşyaların yer aldığı çanta sahibine eksiksiz şekilde teslim edildi. Jandarma ekipleri, olay sonrası bölgede bulunan vatandaşları yaban hayatıyla ilgili dikkatli olmaları ve kişisel eşyalarını açıkta bırakmamaları yönünde bilgilendirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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