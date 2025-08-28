Denize girmek için kent değiştirdiler! 2 genç boğularak can verdi
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Yozgat'tan yüzmek için Samsun'a gelen 4 arkadaş Atakum'da denize girdi. Gençlerden ikisi boğularak hayatını kaybetti.
Samsun'un Atakum ilçesinde bu sabah acı bir olay yaşandı.
YOZGAT'TAN YÜZMEK İÇİN GELMİŞLER
Yozgat'tan kente gelen dört arkadaş serinlemek için denize girdi. Sahilden yaklaşık 150 metre açıkta yüzen Sefa Şahin (18) ve Taha Yasin Şahingöz (18), akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi.
HAYATLARINI KAYBETTİLER
Denizden çıkarılan Sefa Şahin, ambulansla özel bir hastaneye, Taha Yasin Şahingöz ise Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak iki genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gözde Nur Bayar