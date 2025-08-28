Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Denize girmek için kent değiştirdiler! 2 genç boğularak can verdi

Denize girmek için kent değiştirdiler! 2 genç boğularak can verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güncelleme:
Yozgat'tan yüzmek için Samsun'a gelen 4 arkadaş Atakum'da denize girdi. Gençlerden ikisi boğularak hayatını kaybetti.

Samsun'un Atakum ilçesinde bu sabah acı bir olay yaşandı.

YOZGAT'TAN YÜZMEK İÇİN GELMİŞLER

Yozgat'tan kente gelen dört arkadaş serinlemek için denize girdi. Sahilden yaklaşık 150 metre açıkta yüzen Sefa Şahin (18) ve Taha Yasin Şahingöz (18), akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi.

Denize girmek için kent değiştirdiler! 2 genç boğularak can verdi - 1. Resim

HAYATLARINI KAYBETTİLER

Denizden çıkarılan Sefa Şahin, ambulansla özel bir hastaneye, Taha Yasin Şahingöz ise Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak iki genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

