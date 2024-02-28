Denizin rengi değişti! Uzmanlar anlattı, tek bir sebebi var

Marmara Denizi’nin Tekirdağ kıyıları plankton çoğalması sonucu turuncu tonlara boyandı. Turuncu renkle beraber deniz kıyısında denizanaları da görüldü.

Marmara Denizi'nin Tekirdağ sahilinde sularda bulunan ancak mikroskopla görülebilen canlıların (plankton) çoğalması, deniz suyu renginin turuncu ve kahverengi olmasına yol açtı.

"DOĞAL BİR SÜREÇ"

Sahilin bazı bölümlerinde denizin renginin dönüşmesi vatandaşları şaşırttı. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Şirin, AA muhabirine, deniz suyu sıcaklığının artışına bağlı olarak meydana gelen plankton çoğalmasının doğal bir süreç olduğunu söyledi.

"DENİZ ANASI VE PLANKTON ÇOĞALMASI GÖRÜLÜYOR"

Plankton çoğalmasının ve etkilerinin yıllara göre dalgalı bir seyir izlemesinin küresel iklim değişikliğinin sonuçlarından olduğunu vurgulayan Şirin, suyun renginin değişmesinin herhangi bir olumsuzluğa yol açmadığını belirtti.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu da sahilin bazı kesimlerinde deniz anaları ile birlikte plankton çoğalmasının görüldüğünü söyledi. Endişe edilecek bir durum olmadığını da aktaran Pehlivanoğlu, hava sıcaklığının arttığı dönemlerde bu manzaralarla karşılaştıklarını ifade etti.

"ÜRKMEYE GEREK YOK"

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu da "Bu durum her sene Nisan ve Mayıs ayında yaşanan bir olay. Bu mevsimlerde ortaya çıkan, aynı zamanda deniz planktonu deriz biz buna. Vatandaşlarımızın korkmasına, ürkmesine gerek yok. Bu doğal olarak denizde bulunan bir canlı. Balıklara yönelik herhangi bir sıkıntısı yok. Vatandaşlarımız bu konuda tedirgin olmasınlar. Denizanaları da mevsimsel geçiş yapıyorlar. Bu konuda da vatandaşlarımızın ürkmesine ve korkmasına gerek yok" diye konuştu.