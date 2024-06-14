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Denizli'de can pazarı! Yolcu otobüsü tarlaya uçtu, çok sayıda yaralı var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Denizli&#039;de can pazarı! Yolcu otobüsü tarlaya uçtu, çok sayıda yaralı var

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Denizli’de kontrolden çıkan yolcu otobüsü tarlaya uçtu. İhbar üzerine adrese çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1’i ağır 27 kişi yaralandı.

Kaza, sabaha karşı saat 06.00 sıralarında Denizli’nin Çal ilçesine bağlı Denizler Mahallesi’nde meydana geldi. 

İSTANBUL'DAN MUĞLA'YA GİDİYORDU

İstanbul’dan Muğla’nın Köyceğiz ilçesine sefer yapan F.A. idaresindeki yolcu otobüsü, Denizli - Uşak karayolu Denizler kavşağına geldiğinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak solun sağındaki tarlaya uçtu. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

27 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

3 personel ve 36 yolcuyla seyahat eden otobüste bulunan 27 kişi kazada yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Denizli il merkezindeki ve Çivril'deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 1’isinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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