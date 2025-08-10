Deprem sonrası İstanbullular kendini dışarı attı! Parklar doldu taştı
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Balıkesir'de meydana gelen ve İstanbul'dan da hissedilen 6.1'lik deprem sonrası mega kentte yaşayanlar kendini dışarı attı. Parklar dolup taşarken, kalabalık havadan görüntülendi.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem İstanbul’da da hissedildi.
PARKLAR DOLDU TAŞTI
Panikleyen vatandaşlar telaş içinde kendilerini sokağa attı. Bahçelievler ve Zeytinburnu'nda evlerine girmek istemeyen bazı kişiler, millet bahçeleri ile parklarda toplandı.
YOĞUNLUK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Vatandaşlar piknik malzemeleri ve sandalyelerini de alarak parka gelirken, parkta oluşan yoğunluk dron ile görüntülendi.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Baki Sancak