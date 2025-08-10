Deprem sonrası İstanbullular kendini dışarı attı! Parklar doldu taştı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem İstanbul’da da hissedildi.

PARKLAR DOLDU TAŞTI

Panikleyen vatandaşlar telaş içinde kendilerini sokağa attı. Bahçelievler ve Zeytinburnu'nda evlerine girmek istemeyen bazı kişiler, millet bahçeleri ile parklarda toplandı.

YOĞUNLUK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Vatandaşlar piknik malzemeleri ve sandalyelerini de alarak parka gelirken, parkta oluşan yoğunluk dron ile görüntülendi.