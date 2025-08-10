Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Deprem sonrası İstanbullular kendini dışarı attı! Parklar doldu taştı

Balıkesir'de meydana gelen ve İstanbul'dan da hissedilen 6.1'lik deprem sonrası mega kentte yaşayanlar kendini dışarı attı. Parklar dolup taşarken, kalabalık havadan görüntülendi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem İstanbul’da da hissedildi.

PARKLAR DOLDU TAŞTI

Panikleyen vatandaşlar telaş içinde kendilerini sokağa attı. Bahçelievler ve Zeytinburnu'nda evlerine girmek istemeyen bazı kişiler, millet bahçeleri ile parklarda toplandı.

Deprem sonrası İstanbullular kendini dışarı attı! Parklar doldu taştı - 1. Resim

YOĞUNLUK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Vatandaşlar piknik malzemeleri ve sandalyelerini de alarak parka gelirken, parkta oluşan yoğunluk dron ile görüntülendi.

