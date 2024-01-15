Depremzedeler 11 aydır kayıp yakınlarını arıyor, hiç değilse bir mezarları olsun

15 Ocak 2024 04:59 - Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2024 05:06

Asrın felaketinin ardından yakınlarından aylardır haber alamayan depremzedeler umutla yakınlarından gelecek haberi bekliyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerin sonrası kurulan Deprem Mağdurları ve Kayıp Yakınlarıyla Dayanışma Derneğinin (DEMAK) ulaştığı verilere göre, 11 ildeki 142 kişinin yakını yaklaşık bir yıla yakındır haber alamadıkları akrabalarını arıyor. Depremin yerle bir ettiği apartmanların enkazı kaldırılmasına rağmen kendilerine ulaşılamayan vatandaşlar arasında 3 aylık bebekler de var, 70 yaşındaki yaşlılar da.

HASTANEDE KAYBOLDU

Yıkım sonrası enkazdan çıkmayanların yanı sıra canlı kurtulduktan sonra hastanede kaybolan depremzedeler de var. Bunlardan biri de 26 yaşındaki Merve Ateş. İskenderun’daki evlerinin yıkılmasıyla birlikte anne ve babasını kaybeden kendisi de bacağından yaralı bir şekilde enkazdan çıkarılarak ambulansla hastaneye götürülen Ateş’ten 11 aydır haber alınamıyor. Kardeşinin bulunması için yardım isteyen abla İlknur Karaca “Merve’nin hastaneye giriş kaydı var ama kendisi yok. 81 ilde hiçbir hastanede kaydına ulaşmadık. Mezarlıklarda DNA eşleşmesi bulamadık. Öldüyse mezarını istiyoruz, bir avuç da olsa toprağı olsun” dedi

BİR APARTMAN 28 KAYIP

Depremin en çok etkilediği şehirlerin başında gelen Hatay’daki 8 katlı İlke Apartmanı’nda yaşayan 115 kişiden 56’sının cenazesine ulaşıldı ama 28 kişi ise hâlen kayıp. Yıkılan binada oğlu Mustafa, gelini Hasret ve 5 yaşındaki torunu Asel Kılıç’ı kaybeden Selahattin Kılıç “Biz yetkililerden çocuklarımızın bulunmasını istiyoruz. Emniyet çocuklarımızı nüfustan düşürmemizi istiyor. Çocuklarımın mezarını göstersinler, bize bir mezar versinler düşürelim” şeklinde konuştu.

HİÇBİR İZ YOK

İlke Apartmanı’nda yaşayan oğlu Yakup, gelini Münevver ve 5 aylık torunu Abbas Yiğit’e enkaz kaldırma çalışmalarının ardından da ulaşamadığını belirten Abbas Köse ise “Gece gündüz bekledik, çıkmadılar. Sonra il il gezdik, hastane hastane baktık. Hiçbir yerde, hiçbir iz bulamadık. Depremin birinci yılı gelecek, en azından onların yattığı yeri bilelim” ifadelerini kullandı.