Destici'nin "Feshetmeliler" açıklamasına DEM Parti'den sert cevap: Olduğumuz yerdeyiz

BBP lideri Mustafa Destici'nin "DEM Parti de kendini feshetmeli" açıklamasına DEM'den cevap geldi. Açıklamada "Partimizi feshetmiyoruz. Olduğumuz yerdeyiz, yürüyüşümüz kararlılıkla sürüyor. Asla geri adım atmayacağız" denildi.

Terör örgütü PKK'nın silah bırakmaya başlamasıyla Türkiye'de yeni bir dönem başlarken, art arda dikkat çeken açıklamalar geliyor.

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DESTİCİ: DEM DE KENDİNİ FESHETMELİ

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, gündem olacak açıklamalarda bulunarak DEM Parti'nin kendini feshetmesi gerektiğini belirtti. Destici, "Sadece PKK değil, İran'daki PJAK da kendini feshedecek. Suriye'deki SDG, PYD, YPG de kendini feshedecek. Hatta Türkiye'deki DEM Parti de" ifadelerini kullandı.

DEM'DEN FESİH CEVABI

Bu açıklamanın ardından DEM Parti kanadından cevap niteliğinde bir açıklama geldi. Resmi hesaptan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"DEM Parti; halkların eşitlik, özgürlük, demokrasi, adalet ve barış mücadelesinin adıdır. Milyonların iradesidir. Bir tabela değildir, geçici hiç değildir. Büyük bedeller ödeyerek ve kesintisiz bir mücadeleyle bugüne gelmiştir. DEM Parti’nin amacı nettir: 86 milyon için barışı sağlamak ve demokrasiyi inşa etmek. Yalanlarla, çarpıtmalarla, iftiralarla yolumuzu kesmeye çalışmaktan vazgeçin.

"OLDUĞUMUZ YERDEYİZ"

Partimizi feshetmiyoruz. Olduğumuz yerdeyiz, yürüyüşümüz kararlılıkla sürüyor. Asla geri adım atmayacağız. Size tavsiyemiz; Kürt düşmanlığının, savaş çığırtkanlığının, nefret söyleminin, ırkçılığın ve özel savaş zihniyetinin değil; barışın ve demokrasinin SÖZCÜ’sü olmanız."