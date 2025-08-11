Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Devlet hastanesinde tavan çöktü! 'Sağlam değildir' raporu çıkmasına rağmen...

Devlet hastanesinde tavan çöktü! 'Sağlam değildir' raporu çıkmasına rağmen...

Güncelleme:
Gündem Haberleri

'Sağlam değildir' raporuna rağmen yeni Denizli Şehir Hastanesi inşaatının tamamlanmasına kadar faaliyetine devam eden Denizli Devlet Hastanesi'nin B bloğunda tavanı çöktü. Kat hizmete kapatılırken orada bulunan hastalar tahliye edildi.

Deprem riski raporlarında 'Sağlam değildir' raporu alan Denizli Devlet Hastanesinin B blok 1'inci kattaki genel cerrahi ameliyat servisi koridorunun tavanın bir bölümü aniden çöktü.

BİR KAT HİZMETE KAPATILDI

Çökmeden yaşanan gürültü üzerine bölgede kısa süreli panik yaşandı. O sırada koridorda hasta veya personelin bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi. Katta bulunan hasta ve doktorlar tahliye edilirken B blok 1'inci kat hizmete kapatıldı. Olayın ardından hastane yönetimi tarafından inceleme başlatılırken, çökme yaşanan alanda onarım çalışmaları başlatıldı.

ÇÜRÜK RAPORU VERİLMİŞTİ

2017 yılında yapılan deprem riski incelesi yapılan hastanenin, kolon ve kirişlerinin çürük olduğu, hastanenin zemini de killi kumdan oluştuğu ve 4 metre derinlikte suya rastlandığı tespit edilerek depreme dayanıksızdır raporu verildi. Depreme dayanıksız olan hastanenin hizmet vermeye devam etmesi ve aniden tavının çökmesi herhangi bir depremde yaşanacak facia tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.

