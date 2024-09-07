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Dini nikahlı eşi ve çocukları tarafından sokak ortasında dövüldü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Manisa'da bir kadın dini nikahlı eski eşi ve çocuklarının saldırısına uğradı. Saniye saniye kaydedilen saldırı sonrası eski dini nikahlı eş ve çocukları gözaltına alınırken, Fethiye Hurcanoğlu, "Evimde ölü bulunmak istemiyorum" dedi.

2 Eylül pazartesi gecesi Manisa’nın Turgutlu ilçesinde edinilen bilgiye göre 3 ay önce ayrılma kararı alan C.K. ile Fethiye Hurcanoğlu arasında yaşanan tartışmanın ardından C.K. ve C.K.'nın önceki evliliğinden olan çocukları Y.K., S.K. ve C.K. Hurcanoğlu’nun annesiyle beraber yaşadığı evin sokağına geldi.

SERBEST BIRAKILDILAR

Burada sokak ortasında Hurcanoğlu’nun elinden telefonu alan C.K. ve 3 çocuğu daha sonra Hurcanoğlu’na saldırıda bulundu. Sokak ortasında sopalarla dövülen kadını annesi gelerek kurtardı. Olayın ardından bölgeden ayrılan C.K. ile Y.K., S.K. ve C.K. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yaşananlar sokakta bulunan bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken saldırıya uğrayan Hurcanoğlu korunma talebinde bulundu.

Dini nikahlı eşi ve çocukları tarafından sokak ortasında dövüldü - 1. Resim

"EVİMDE ÖLÜ BULUNMAK İSTEMİYORUM"

Saldırıya uğrayan Fethiye Hurcanoğlu, "Bundan 6 yıl önce dini nikahlı evlilik yaptım. Bu evlilik 3 ay önce bitti. Dini nikahlı eski eşim bu durumu hazmedemeyerek beni sosyal medyada kötülemeye başladı. İki gün önce evimin önüne gelip telefonumu gasp etti. Sonra da oğluyla birlikte beni sopalarla dövdüler. Annem balkondan görüp aşağıdan inmesiyle berber anneme de hakaret ettiler. Arabayla giderken üzerime sürdüler. Darp raporlarım ve şikayetim var. Ben evde ölü mü bulunacağım? Ben yarın bugün evimde ya da çocuğumla dışarı çıktığımda öldürülmek istemiyorum. Evimde ölü bulunmak istemiyorum. Benim sesimi duyun” dedi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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