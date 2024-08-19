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Adana'da feci olay! Direksiyon başında yanmış ceset bulundu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Adana&#039;da feci olay! Direksiyon başında yanmış ceset bulundu

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana’da yanan otomobilin içinden ceset çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatan ekipler aracın kiralık olduğunu tespit etti ve 2 şüpheliyi gözaltına aldı. İçlerinden biri cezaevine gönderilirken diğeri serbest bırakıldı...

Korkunç olay, dün Kozan ilçesine bağlı Gazi Mahallesi’nde meydana geldi. Bir aracın tamamen yandığını fark edenler durumu jandarmaya bildirdi.

DİREKSİYON BAŞINDA YANMIŞ CESET BULUNDU

Gelen ekiplerin yaptığı incelemede, otomobilin direksiyonu başında yanmış ceset bulundu. Ceset, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

CİNAYET ŞÜPHESİ ÜZERİNE 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kiralık olduğu tespit edilen otomobilde bulunan cesetle ilgili Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT ekipleri İ.G. ve M.G. isimli 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.G. tutuklanarak cezaevine gönderilirken İ.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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