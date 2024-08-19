Adana'da feci olay! Direksiyon başında yanmış ceset bulundu

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 19 Ağustos 2024 05:30 - Güncelleme: 19 Ağustos 2024 05:38 - Güncelleme:

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Adana’da yanan otomobilin içinden ceset çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatan ekipler aracın kiralık olduğunu tespit etti ve 2 şüpheliyi gözaltına aldı. İçlerinden biri cezaevine gönderilirken diğeri serbest bırakıldı...