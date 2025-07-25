Diyabakır'da öldürülen iki genç kadının katilleri arkadaş çıktı! Başka bir ortak noktaları daha var

Diyarbakır'da 10 gün arayla 2 genç kadın, bir dönem birlikte oldukları şahıslar tarafından katledildi. Katiller Cemal Alpaslan ile Siyabent Şeker'in arkadaş oldukları, sosyal medya hesaplarında silahla fotoğraflar paylaştıkları ortaya çıktı.

Diyarbakır'da 16 Temmuz günü annesi, ablası ve kardeşiyle doğum günü kutlamasından dönen İlayda Alkaş (22), evinin bulunduğu binaya girdiğinde bir süre birlikte yaşadığı Cemal Alpaslan'ın (30) silahlı saldırısına uğramış, ağır yaralı olarak sevk edildiği hastanede hayatını kaybetmişti.

BEBEĞİYLE KATLEDİLDİ

Alpaslan cinayetin ardından kayıplara karışırken dün gece de yine Diyarbakır'da 5 aylık hamile Helin Eren katledildi. 19 yaşındaki Eren, Sur ilçesinde dün akşam dini nikahlı eşi Siyabent Şeker'in (20) silahlı saldırısına uğradı. Eren hayatını kaybederken saldırgan ise kısa sürede yakalandı.

Helin Eren

KATİLLER ARKADAŞ ÇIKTI

Sabah'ın haberine göre katillerin arkadaş oldukları öğrenildi. Sosyal medya hesaplarından takipleştikleri belirtilen şahısların, silahlarla poz verdikleri de görüldü. Ayrıca Şeker'in, firari durumdaki Alpaslan'a "Ağabey" diyerek hitap ettiği belirtildi.

Ayrıca öldürülen Eren'in, İlayda Alkaş'ın öldürüldüğü 15 Temmuz'da annesine "İlayda cinayetinden dolayı Siyabend de gözaltına alındı. İfade verdi" dediği öğrenildi.