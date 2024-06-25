Diyarbakır-Mardin yangını, TBMM'de "şerefsiz" polemiğine yol açtı

Türkiye'yi derinden sarsan Diyarbakır-Mardin yangını, 15 vatandaşın hayatına mal oldu. DEM Parti, TBMM'ye yangının araştırması için önerge sundu. DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, yangına müdahale edecek gece görüşlü helikopterin bulunmadığını iddia etti. Bunun üzerine AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu ile DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş arasında "şerefsiz" polemiği yaşandı.

Diyarbakır ve Mardin sınırlarında 15 vatandaşın canına mal olan yangın 85 milyonun yüreğini yaktı. Yangından etkilenen 73 kişi taburcu edildi, 2 kişinin ise tedavisi devam ediyor.

Türkiye'nin bütün imkanlarıyla havadan ve karadan canhıraş mücadele ettiği yangınla ilgili DEM Parti, can ve mal kayıplarının sebep-sonuç ilişkisinin araştırılması amacıyla Meclis araştırma önergesi verdi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atandığını söyleyerek, yangına müdahale edecek gece görüşlü helikopterin olmadığını iddia etti. Bunun üzerine Meclis'te "şerefsiz" polemiği yaşandı.

"KAYNAKLARI ÇARÇUR EDEN KİMMİŞ ÇIKIN, ANLATIN"

Daha sonra AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu bir vekilin kamu kaynaklarından yararlandığı iddiasına yönelik söz aldı. Ensarioğlu, Meral Danış Beştaş'a yönelik olarak, “Diyarbakır Büyükşehirde senin hangi akraban iş yapıyor? İsmini söylerim şimdi.

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İlaçlama firması geçen yıl 17 milyona Diyarbakır Büyükşehirde ilaçlama yapmışken 63 milyon artı KDV'ye, 4 katına bir kişiye -üç kişiye davetiye çıkarmışsınız- 21/B'ye göre vermişsiniz; Cizre, Viranşehir ve Van Belediyelerini de 4 katına bu adama vermişsiniz, daha yeni bir firmaya vermişsiniz.

Ve parasını da -paranız yoktu ya- 40 tondan 20 ton verdikleri halde 50 milyonunu, bu paranın 50 milyonunu da peşin vermişsiniz. Çıkın, burada anlatın bunu o zaman; yolsuzluğu yapan kimmiş, belediyenin kaynaklarını çarçur eden kimmiş çıkın, anlatın” ifadelerini kullandı.

"KAÇ KİŞİYİ İŞE ALDIĞINI SORALIM DİYARBAKIR HALKINA"

Beştaş ise “Galip beyin de milletvekili olarak bunlara dair ilgisini söylemiştim, çünkü kendisinin bana yönelik bir saldırısı vardı. Ama kendisi cevabında olayı aydınlatmak yerine asla ağzıma almayacağım ve bir Kürt'e, bir erkeğe, bir insana yakışmayacak bir kavram kullandığı için 'senin düzeyine düşmeyeceğim' dedim, bunu burada kapatıyorum.

Galip Ensarioğlu'nun kayyum döneminde işe almak için ne kadar para aldığını, kaç kişiyi işe aldığını soralım Diyarbakır halkına” şeklinde konuştu.

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"İSPAT ETMEZSEN ŞEREFSİZSİN'

Ensarioğlu ise Beştaş'ın bu sözlerine, "Alan da şerefsizdir, iftira eden de şerefsizdir, ispatlamayan da şerefsizdir. İspatlayacaksın! İsmail Beştaş, senin kayınbiraderin şu anda taşıma işini yapıyor. Hırsızlık yapan sizsiniz, lütfen! İspat etmezsen şerefsizsin” diyerek cevap verdi.

AK Parti ve DEM Partililerin kürsüde toplanması üzerine TBMM Başkanvekili Celal Adan oturuma ara verdi.