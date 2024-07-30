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Diyarbakır'da akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Diyarbakır&#039;da akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Diyarbakır'da akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. Silahlı, bıçaklı, sopalı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.

Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi Şehitlik Caddesi’nde aralarında arazi anlaşmazlığı olan akraba iki aile, cadde üzerinde karşı karşıya geldi.

Diyarbakır'da akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı - 1. Resim

7 KİŞİ YARALANDI, 3 ARAÇ ZARAR GÖRDÜ

Silah, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 2’si yoldan geçen vatandaş olmak üzere 7 kişi yaralandı. 3 araç hasar gördü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi ile Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Diyarbakır'da akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı - 2. Resim

1 KİŞİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralılardan Sıdıka Kaya hayatını kaybetti, biri ağır 6 kişinin tedavisi sürüyor. Polis, olaya karışan 2 şüpheliyi gözaltına alırken, kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Diyarbakır'da akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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