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Diyarbakır'da korkunç kaza! Otomobil ile kamyonet çarpıştı, 3'ü çocuk 13 yaralı var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Diyarbakır&#039;da korkunç kaza! Otomobil ile kamyonet çarpıştı, 3&#039;ü çocuk 13 yaralı var

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir kamyonet ile otomobil çarpıştı. Korkunç kazada 3'ü çocuk olmak üzere 13 kişi yaralandı.

Diyarbakır-Bismil karayolu Karalar mevkisinde A.A. idaresindeki kamyonet, navigasyonun yönlendirmesinde sürücünün kararsız kalması üzerine aynı yönde seyir halinde olan H.E. idaresindeki otomobil ile çarpıştı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

3'Ü ÇOCUK 13 YARALI

Kazada sürücüler ile birlikte 3’ü çocuk 13 kişi yaralandı.  Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Yol, kontrollü bir şekilde ulaşıma açıldı.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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