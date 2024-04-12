Diyarbakır'da korkunç kaza! Otomobil ile kamyonet çarpıştı, 3'ü çocuk 13 yaralı var

Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 12 Nisan 2024 22:17 - Güncelleme: 12 Nisan 2024 22:41 - Güncelleme:

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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir kamyonet ile otomobil çarpıştı. Korkunç kazada 3'ü çocuk olmak üzere 13 kişi yaralandı.