Diyarbakır'da PKK/KCK’ya operasyonunda 6 gözaltı! Aralarında eski HDP'li isim de var

Terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında, eski HDP'li Ergani Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın da olduğu belirtildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, Diyarbakır'da PKK/KCK terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bu kapsamda 7 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

ESKİ HDP'Lİ ERGANİ KAYA DA GÖZALTINA ALINDI

"Ergani KCK yapılanması" içerisinde yer aldıkları iddiasıyla başlatılan çalışmalarda aralarında eski HDP'li Ergani Belediye Başkanı Kaya'nın da bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüphelinin de yakalanmasına yönelik çalışma devam ediyor.

TERÖR ÖRGÜTÜ ADINA ÇOK SAYIDA FAALİYET

Şüpheliler hakkında terör örgütü PKK/KCK'nın talimatları doğrultusunda düzenlenen çok sayıda etkinliğe katıldıkları, terörist cenazesi ve taziyelerinde yer aldıkları, öldürülen terörist yakınlarını işe aldıkları, terör örgütü ile iltisaklı derneklere finansman sağladıkları iddiaları yer alıyor.