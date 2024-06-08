Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Diyarbakır'da PKK/KCK’ya operasyonunda 6 gözaltı! Aralarında eski HDP'li isim de var

Diyarbakır'da PKK/KCK’ya operasyonunda 6 gözaltı! Aralarında eski HDP'li isim de var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Diyarbakır&#039;da PKK/KCK’ya operasyonunda 6 gözaltı! Aralarında eski HDP&#039;li isim de var

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında, eski HDP'li Ergani Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın da olduğu belirtildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, Diyarbakır'da PKK/KCK terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bu kapsamda 7 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır'da PKK/KCK’ya operasyonunda 6 gözaltı! Aralarında eski HDP'li isim de var - 1. Resim

ESKİ HDP'Lİ ERGANİ KAYA DA GÖZALTINA ALINDI

"Ergani KCK yapılanması" içerisinde yer aldıkları iddiasıyla başlatılan çalışmalarda aralarında eski HDP'li Ergani Belediye Başkanı Kaya'nın da bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüphelinin de yakalanmasına yönelik çalışma devam ediyor.

TERÖR ÖRGÜTÜ ADINA ÇOK SAYIDA FAALİYET

Şüpheliler hakkında terör örgütü PKK/KCK'nın talimatları doğrultusunda düzenlenen çok sayıda etkinliğe katıldıkları, terörist cenazesi ve taziyelerinde yer aldıkları, öldürülen terörist yakınlarını işe aldıkları, terör örgütü ile iltisaklı derneklere finansman sağladıkları iddiaları yer alıyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Denizli'de toprak kayması: 1 işçi hayatını kaybetti, 1 ağır yaralıBu karpuzu gören dönüp bir daha bakıyor! Bin lira verdiler, yine de satmadı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İstanbul'un göbeğinde yaban domuzu görüldü! - Gündemİstanbul'un göbeğinde yaban domuzu görüldü!Kartal'da seyir halinde akılalmaz magandalık... Sebebi pes dedirtti! - GündemKartal'da seyir halinde akılalmaz magandalıkCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ı andı - GündemCumhurbaşkanı Erdoğan şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ı andıKatar'da Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile görüşen Bakan Hakan Fidan tablo ile Gazze mesajı verdi - GündemÖnce Çin şimdi de Doha'dan ince mesajŞanlıurfa'da kuduz köpek saldırıları hayatları riske atıyor - GündemVatandaşın can güvenliği kalmadıNehir'de kaybolan çocuktan haber alınamıyor! Arama çalışmaları devam ediyor - GündemNehir'de kaybolan çocuktan haber alınamıyor!
Sonraki Haber Yükleniyor...