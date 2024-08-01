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Diyarbakır’da sanayi sitesinde yangın! Dükkanlara sıçradı, ekipler müdahale ediyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesinde sanayi sitesinde çıkan yangını, çok sayıda dükkana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Seyrantepe Sanayi Mahallesi Sanayi Sitesi 39. Sokak’ta otomobil yedek parçası satan bir iş yerinde henüz nedeni belirlenemeyen yangın, yanındaki üç dükkana daha sıçradı.

Diyarbakır’da sanayi sitesinde yangın! Dükkanlara sıçradı, ekipler müdahale ediyor - 1. Resim

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. TOMA ve itfaiye ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ederken, yangın alanı dron ile çekildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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