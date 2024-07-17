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Diyarbakır'da teröristlerce yol kenarına tuzaklanan 80 kilogram patlayıcı imha edildi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Diyarbakır, Jandarma, Patlayıcı, Haber

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde teröristlerce 2 mutfak tüpüne yerleştirilerek yol kenarındaki toprağa gömülen 80 kilogram el yapımı patlayıcıyı imha edildi.

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca 16 Temmuz'da düzenlenen "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Kartal Operasyonu"nda Hani ilçesi Topçular Mahallesi kırsalında, Lice ve Hani İlçe Jandarma komutanlıkları mayın, el yapımı patlayıcı tespit ve imha timleri (METİ) tarafından asfalt yol kenarında toprak altına gizlenmiş amonyum nitrat ve şeker karışımıyla hazırlanan 12 kilogramlık 2 mutfak tüpünde toplam 80 kilogram patlayıcı tespit edildi.

İNCELEME YAPILACAK

Patlayıcı, METİ ve Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından kontrollü olarak imha edildi. Hani Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla delil niteliğindeki bulgular kriminal incelemeye gönderilmek üzere muhafaza altına alındı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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