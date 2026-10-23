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Diyarbakır'da uyuşturucuya büyük darbe! 104 gözaltı, 67 tutuklama

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Diyarbakır'da son bir ayda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 104 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 67 kişi tutuklandı. Operasyonlarda 90 kilodan fazla uyuşturucu madde, 15 bin 745 kök Hint keneviri ve binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi. Aramalarda ruhsatsız silahlar ve mühimmat da bulundu.

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Diyarbakır'da yapılan uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 104 zanlıdan 67'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretiyle mücadele çerçevesinde il genelindeki farklı noktalarda çalışmalar yapıldı.

Çalışmalar kapsamında bir ay içerisinde yapılan operasyonlarda 104 şüpheli hakkında yasal işlem gerçekleştirildi.

Diyarbakırda uyuşturucuya büyük darbe! 104 gözaltı, 67 tutuklama
Başlık ResmiDiyarbakırda uyuşturucuya büyük darbe! 104 gözaltı, 67 tutuklama

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU VE SİLAH YAKALANDI

Aramalarda 51 kilo 347 gram skunk, 17 kilo 707 gram esrar, 20 kilo 749 gram metamfetamin, 15 bin 745 kök Hint keneviri, 6 bin 832 sentetik ecza hap, 549 gram Afyon sakızı, 481 gram kokain ve 182 uyarıcı hap ile 6 ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ve 133 mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin sonrasında adli makamlara gönderilen zanlılardan 67'si çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı
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