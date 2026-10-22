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Yönetmen Ezel Akay ve kardeşinin uyuşturucu testi pozitif çıktı

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Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan yönetmen Ezel Akay ve tutuklanan kardeşi Eren Kazım Akay'ın hastanede alınan kan ve saç örneklerinin test sonuçları çıktı. Yapılan incelemelerde her iki kardeşin de uyuşturucu testinin pozitif olduğu saptandı.

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunun ardından gözaltına alınan ünlü yönetmen Ezel Akay ve tutuklanan kardeşi Eren Kazım Akay'ın uyuşturucu testleri pozitif çıktı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ezel Akay'ın ikametinde kenevir yetiştirildiği yönündeki bilgi üzerine çalışma başlatmıştı. Cumhuriyet savcılığının koordinasyonunda 22 Temmuz'da düzenlenen operasyonda, evde arama yapılmıştı.

Yönetmen Ezel Akay ve kardeşinin uyuşturucu testi pozitif çıktı
Başlık ResmiYönetmen Ezel Akay ve kardeşinin uyuşturucu testi pozitif çıktı
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EVDE KENEVİR ELE GEÇİRİLMİŞTİ

Aramalarda 22 kök kenevir bitkisi, 1 kilo 144 gram kubar esrar, aktif iklimlendirme sistemi ve çeşitli malzemeler ele geçirildiği bildirilmişti.

Yönetmen Ezel Akay ve kardeşinin uyuşturucu testi pozitif çıktı
Başlık ResmiYönetmen Ezel Akay ve kardeşinin uyuşturucu testi pozitif çıktı

Operasyon kapsamında gözaltına alınan Ezel Akay ile kardeşi Eren Kazım Akay, uyuşturucu madde kullanıp kullanmadıklarının belirlenmesi amacıyla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek, kan ve saç örnekleri alınmıştı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ezel Akay, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, kardeşi Eren Kazım Akay tutuklanmıştı.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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