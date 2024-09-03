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Diyarbakır'da zehir tacirlerine büyük operasyon! 385 kişi yakalandı, 41'i tutuklandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Diyarbakır&#039;da zehir tacirlerine büyük operasyon! 385 kişi yakalandı, 41&#039;i tutuklandı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Diyarbakır'da narkotik suçlara yönelik büyük operasyon düzenlendi. Operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 385 kişi de yakalandı. İçlerinden 41'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diyarbakır Emniyeti'nin zehir tacirleri ile mücadelesi hız kesmeden devam ediyor.

2 TONA YAKIN UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Ağustos ayında gerçekleştirilen operasyonlarda, 1 ton 457 kilogram skank, 37 kilo 599 gram esrar ve türevleri, 6 kilo 583 gram eroin, 4 kilo 71 gram metamfetamin, 13 bin 313 sentetik ecza, 25 gram kokain, 15 bin 241 sentetik hap, 35 uyuşturucu hap, uzun namlulu tüfek, 5 uzun namlulu tüfek şarjörü, 4 ruhsatsız tabanca, 5 şarjör, 6 bin 733 çeşitli çaplarda fişek ve 4 hassas terazi ele geçirildi.

385 KİŞİ YAKALANDI 41'Ü TUTUKLANDI

Operasyonlarda 385 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 41 şüpheli sevk edildikleri adli makamlar tarafından "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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