Artvin'de zehir tacirlerine darbe! Yarım ton esrar ele geçirildi

Güvenlik güçlerinin zehir tacirleri ile mücadelesi devam ediyor. Son olarak Artvin'de “NARKOÇELİK-36” operasyonları düzenlendi. Yarım tondan fazla esrar ele geçirildi, 2 kişi de yakalandı...

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Artvin’de uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik jandarma tarafından düzenlenen “NARKOÇELİK-36” operasyonunda; 502 kilogram esrar ele geçirildi. 2 şüpheli zehir taciri yakalandı."

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ZEHİR TACİRLERİNE BASKIN

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Artvin’deki operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Yerlikaya’nın verdiği bilgilere göre, Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde; Artvin İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu; Artvin’in Yusufeli ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik “Narkoçelik-36” operasyonu yapıldı.

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502 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon sonucu 502 kilogram esrar ele geçirildi ve 2 şüpheli yakalandı. Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda uyuşturucu ile mücadelede kararlılık vurgusu yaparak, “Ülkemizi zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek” ifadelerine yer verdi.