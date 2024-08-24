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İnternetten uyuşturucu satıp ücreti kripto para olarak aldılar! Yakalananlardan 100'ü tutuklandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İnternetten uyuşturucu satıp ücreti kripto para olarak aldılar! Yakalananlardan 100&#039;ü tutuklandı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Eskişehir merkezli 11 ilde düzenlenen 'Narkoçelik-34' operasyonlarında, internet üzerinden uyuşturucu madde satışı yaparak, ücretini kripto parayla aldıkları tespit edilen 103 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 100'ü tutuklandı.

Güvenlik güçlerinin zehir tacirleri ile mücadelesi devam ediyor. Son olarak Eskişehir merkezli 11 ilde düzenlenen 'Narkoçelik-34' operasyonları düzenlendi. Uyuşturucuyu internet üzerinden satıp ücreti ise kripto para olarak aldıkları ortaya çıkan 103 kişi yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından büyük operasyonun detaylarını paylaştı. 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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