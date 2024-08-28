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Uyuşturucu tacirlerinden akılalmaz yöntem! Uyuşturucuyu lastiğe gizlediler

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir'e sevk edilecek uyuşturucu kaçakçılığının ihbarını değerlendirdi. Plakası belirlenen TIR'da yapılan aramada lastiklerin içine gizlenmiş 50 kilo 550 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi.

İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir dışından İzmir'e, bir tır ile yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. 

Uyuşturucu tacirlerinden akılalmaz yöntem! Uyuşturucuyu lastiğe gizlediler - 1. Resim

Plakası belirlenen araç kent girişinde durdurulurken, araç çevresinde Narkotik köpeği ile arama gerçekleştirildi. Köpeğin tepki verdiği tırın lastikleri incelenirken, lastik içerisine gizlenmiş halde 50 kilo 550 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken, şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu tacirlerinden akılalmaz yöntem! Uyuşturucuyu lastiğe gizlediler - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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