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Antalya'ya tatile gitti, kâbusu yaşadı! Kafasına baca kapağı düştü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tatil için Alanya'da bir otele tatile giden kadın, havuz başında yanındaki ufak çocuk ile ilgilenirken kafasına baca kapağı düştü. Hastaneye kaldırılan kadının durumunun ağır ve hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

Tatilci Hanım K.O. (37), havuz kenarında oturduğu sırada, çatıda bulunan 40 santim büyüklüğündeki bir baca kapağı rüzgarın etkisiyle yerinden çıktı ve başına düştü. Ağır yaralanan Hanım K.O., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü. Burada tedaviye alınan Hanım K.O.'nun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Yaşanan kaza, otel misafirleri arasında büyük bir endişeye yol açtı. Jandarma ekipleri ise olayla ilgili otel müdürü M.D.'nin ifadesini aldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest kaldı.

Antalya'ya tatile gitti, kâbusu yaşadı! Kafasına baca kapağı düştü - 1. Resim

Olay ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, baca kapağının düşme anı ve sonrasında çevredekilerin yardıma koşması yer alıyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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