Antalya'ya tatile gitti, kâbusu yaşadı! Kafasına baca kapağı düştü

Düzenleyen: Giray Topçular / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 28 Ağustos 2024 12:31 - Güncelleme: 28 Ağustos 2024 13:37 - Güncelleme:

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Tatil için Alanya'da bir otele tatile giden kadın, havuz başında yanındaki ufak çocuk ile ilgilenirken kafasına baca kapağı düştü. Hastaneye kaldırılan kadının durumunun ağır ve hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.