Doktor Bülent Cihantimur’un oğlu ölümlü kazaya yol açtı! Annesi Eylem Tok hemen Mısır’a kaçırdı

Eyüpsultan’da korkunç bir kaza meydana geldi. Yazar Eylem Tok ve doktor Bülent Cihantimur'un 16 yaşındaki oğulları Timur Cihantimur, ATV motoru arızalanarak yol kenarında bekleyen Oğuz Murat Arıcı’ya lüks otomobiliyle çarptı. Arıcı, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Timur Cihantimur’u annesi Eylem Tok’un Mısır’a kaçırdığı öğrenildi.

Yazar Eylem Tok ve doktor Bülent Cihantimur'un oğlu Timur Cihantimur, Eyüpsultan’da arkadaşlarıyla ATV motorunun arızalanması sonrası yol kenarında bekleyen Oğuz Murat Arıcı’ya lüks aracıyla çarptı. Çarpma sonrası aracın sürücüsü Timur Cihantimur olay yerine gelen annesi yazar Eylem Tok ile birlikte İstanbul Havalimanı’na giderek Mısır’a kaçtı. Anne oğulun araçla havalimanına geldikleri ve kaçış görüntüler ortaya çıktı.

LÜKS ARACIYLA ÇARPTI

Feci kaza, 1 Mart Cuma günü saat 23.30 sıralarında Eyüpsultan Davutpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinden Belgrad Ormanı yönüne ATV motorla giden Oğuz Murat Arıcı (29) aracının arızalanması üzerine yol kenarına çekerek arızayı gidermeye çalıştı. O esnada Timur Cihantimur yönetimindeki Porsche marka lüks araç, yol kenarında bekleyen ATV motora çarptı.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle ATV motor sulama kanalına düştü. ATV motorun altında kalan Oğuz Murat Arıcı yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Arıcı ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan genç adam hayatını kaybetti.

OĞLUNU MISIR'A KAÇIRDI

Kaza sonrası Timur Cihantimur, telefon ile annesini arayarak olay yerine gelmesini istedi. Bunun üzerine olay yerine gelen yazar Eylem Tok, oğlu Timur Cihantimur’u da alarak olay yerinden kaçtı. Kaza sonrası olay yerinden kaçan Timur Cihantimur ve Eylem Tok’un saat 02.00 sıralarında İstanbul Havalimanı’na geldikleri öğrenildi.

Havalimanındaki işlemlerinin ardından anne ve oğlunun uçakla Mısır’a gittikleri öğrenildi. Timur Cihantimur ve Eylem Tok’un kaza yerinden ayrıldıktan sonra İstanbul Havalimanı’na geldikleri görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde anne ve oğlun araçla havalimanına geldiği, turnikelerden geçtikleri ve daha sonra pasaport kontrol noktasından geçerek uçağa gittikleri görüldü.

TALİHSİZ ADAM TOPRAĞA VERİLDİ

Öte yandan kazada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Oğuz Murat Arıcı önceki gün Sarıyer Gümüşdere Camii’nde düzenlenen tören sonrası son yolculuğuna uğurlandı. Kaza ile ilgili başlatılan incelemelerin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan Oğuz Murat Arıcı'dan geriye ATV motorla gezdiği anlara ilişkin görüntüler kaldı.

Oğuz Murat Arıcı

Yazar Eylem Tok

Doktor Bülent Cihantimur