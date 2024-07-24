Doktoru hayrete düşüren vaka: Japon yapıştırıcısıyla kendine diş yaptı!

İstanbul Sultangazi’de bir diş hekimine giden hastayı muayene eden doktor, neye uğradığını şaşırdı. Hekim, adamın dişlerini Japon yapıştırıcısı ile yapıştırdığını görünce hayatının şokunu yaşadı.

Sultangazi’de polikliniğe başvuran bir hasta, dişleri sallanmasın diye dişlerini Japon yapıştırıcısı ile yapıştırdı. Muayene eden hekim, bunu görünce büyük şok geçirdi.

“BU YAPILIR MI, KANSEROJEN”

Japon yapıştırıcısıyla kendine diş yapmaya kalkan adamı yakınları zorla hastaneye götürdü. Muayenede, hastanın sallanan dişlerini kenetlemek için bol miktarda yapıştırıcı kullandığı ortaya çıktı. Doktor, adama “Bu yapılır mı, kanserojen” diye tepki verdi.

Durumu kötüleşen ve yemek yemekte güçlük çeken adamın yaklaşık 6 aydır bu durumda olduğu öğrenildi. Genç adam ise kendisine sorulan soruları cevaplamaktan kaçındı.

VAKAYI PAYLAŞIP UYARDI

Olayın şokunu yaşayan hekim, vakayı sosyal medyada paylaşarak uyarıda bulundu. Video kısa sürede etkileşim aldı ve görüntülere onlarca yorum geldi.