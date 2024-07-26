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Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanan Prof. Dr. Bayram Yılmaz kimdir?

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Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü&#039;ne atanan Prof. Dr. Bayram Yılmaz kimdir?

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Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Bayram Yılmaz atandı. Peki Prof. Dr. Bayram Yılmaz kimdir? İşte merak edilenler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Bayram Yılmaz getirildi. Peki, Bayram Yılmaz kimdir? Bayram Yılmaz nerelidir? Bayram Yılmaz kaç yaşında? Bayram Yılmaz evli mi? İşte Bayram Yılmaz hakkında merak edilenler.

BAYRAM YILMAZ NERELİDİR? 

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, 1971 senesinde Rize’de dünyaya geldi. Lisans ve yüksek lisans eğitimini Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde tamamlayan Yılmaz, Doktorasını 1997 yılında University of Glasgow’da, Tıp Fakültesi Fizyoloji Enstitüsü’nde tamamladı. 

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı olarak 2007 senesinde görev yapan Yılmaz, State University of New York at Albany & WHO Collaborating Center danışma kurulu üyesidir.

Araştırma alanları arasında nöroendokrinoloji, nörobilim, üreme endokrinolojisi ve endokrin bozucular bulunmaktadır. Uluslararası dergilerde 150 makale, ulusal dergilerde 18 makale yayınlamıştır ve çalışmaları 5000’den fazla atıf almıştır. Yurt içinde ve yurt dışında birçok önemli bilimsel kongrede başkanlık yapmış ve sunumlar gerçekleştirmiştir.

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