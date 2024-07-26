Karabük'te kayıp olarak aranan Ozan Köse ölü bulundu

Karabük'te kendisinden haber alınamayan Ozan Köse, ormanda iple ağaca asılmış halde bulundu.

Korkunç olay Karabük’te yaşandı. Ozan Köse’nin cesedine kayıp ihbarından 12 saat sonra ulaşıldı.

KIZ ARKADAŞI EKİPLERE HABER VERDİ

Beşbinevler Mahallesinde yaşayan Yasemin Ç. (38) isimli kadın 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak birlikte yaşadığı erkek arkadaşı Ozan Köse'den (37) haber alamadığını bildirdi.

İPLE AĞACA ASILMIŞ HALDE BULUNDU

Jandarma ekipleri 2 asayiş timi ve asayiş komando ekibi ile Köse'nin en son görüldüğü Üçbaş - Davutlar Grup Köy Yolu ve çevresinde arama çalışması başlattı. Kayıp ihbarından yaklaşık 12 saat sonra Köse ormanlık alanda iple ağaca asılmış halde bulundu.

Yapılan incelemenin ardından Köse'nin naaşı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.