Sarıgül ile ilgili olay iddia! "Asfaltta yumurta pişirme videosu kurgu"

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Malatya'da asfaltta yumurta pişirmişti. Bir vatandaş, cep telefonu ile kaydettiği görüntülerde Sarıgül'ün ekibinin tavayı piknik tüpü üzerinde ısıttıktan sonra sanki yumurtanın asfaltta pişmiş gibi paylaşım yapıldığını öne sürdü.

Malatya'da dün gerçekleştirilen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in mitingi öncesi CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül tarafından paylaşılan "asfaltta yumurta pişirme" videosu, sosyal medyada çok konuşuldu.

Sarıgül, 45 dereceyi bulan sıcaklık nedeniyle asfaltta yumurta piştiğini belirttiği görüntüleri, "Malatya'da sıcaklık 45 derece. Bu sıcakta yumurta asfaltta pişiyor. Binlerce insan Malatya meydanında. Gerisini siz düşünün." diyerek sosyal medya hesaplarından paylaştı.

"VIDEO KURGU" İDDİASI

Sosyal medyada kısa sürede yayılan kamera arkası görüntülerde ise olayın farklı bir boyutu ortaya çıktı. Bir vatandaş, cep telefonu ile kaydettiği görüntülerde Sarıgül'ün ekibinin tavayı piknik tüpü üzerinde ısıttıktan sonra sanki yumurtanın asfaltta pişmiş gibi paylaşım yapıldığını öne sürdü.

AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Ramazan Yaylacı da konuya ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak, "Bugün Malatya'da Mustafa Sarıgül'ün CHP mitingi için yaptığı ufak çaplı şovun ifşasını yapalım dedik. Her taraf yalan, her taraf sahtecilik" ifadelerini kullandı.