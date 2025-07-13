Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Sarıgül ile ilgili olay iddia! "Asfaltta yumurta pişirme videosu kurgu"

Sarıgül ile ilgili olay iddia! "Asfaltta yumurta pişirme videosu kurgu"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Mustafa Sarıgül, Malatya, CHP, Sosyal Medya, CHP Mitingi, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Malatya'da asfaltta yumurta pişirmişti. Bir vatandaş, cep telefonu ile kaydettiği görüntülerde Sarıgül'ün ekibinin tavayı piknik tüpü üzerinde ısıttıktan sonra sanki yumurtanın asfaltta pişmiş gibi paylaşım yapıldığını öne sürdü.

Malatya'da dün gerçekleştirilen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in mitingi öncesi CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül tarafından paylaşılan "asfaltta yumurta pişirme" videosu, sosyal medyada çok konuşuldu.

Sarıgül, 45 dereceyi bulan sıcaklık nedeniyle asfaltta yumurta piştiğini belirttiği görüntüleri, "Malatya'da sıcaklık 45 derece. Bu sıcakta yumurta asfaltta pişiyor. Binlerce insan Malatya meydanında. Gerisini siz düşünün." diyerek sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Sarıgül ile ilgili olay iddia! "Asfaltta yumurta pişirme videosu kurgu" - 1. Resim

"VIDEO KURGU" İDDİASI

Sosyal medyada kısa sürede yayılan kamera arkası görüntülerde ise olayın farklı bir boyutu ortaya çıktı. Bir vatandaş, cep telefonu ile kaydettiği görüntülerde Sarıgül'ün ekibinin tavayı piknik tüpü üzerinde ısıttıktan sonra sanki yumurtanın asfaltta pişmiş gibi paylaşım yapıldığını öne sürdü.

Sarıgül ile ilgili olay iddia! "Asfaltta yumurta pişirme videosu kurgu" - 2. Resim

AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Ramazan Yaylacı da konuya ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak, "Bugün Malatya'da Mustafa Sarıgül'ün CHP mitingi için yaptığı ufak çaplı şovun ifşasını yapalım dedik. Her taraf yalan, her taraf sahtecilik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İtalya’da Eylem Tok vakası! Ünlü CEO’nun karısı genç kızı öldürüp kaçtıDalyan Marina’da lüks yat yandı! Deniz itfaiyesi seferber oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tatile gidenler dikkat! Bunu yaparsanız paranızın yarısı iade... İlk kez böyle bir karar verildi - Gündemİlk kez böyle bir karar verildi! Para iadesi...Şile Belediyesi soruşturmasında "pes" dedirten görüntüler! Rüşvet anları ortaya çıktı... 6 şüpheli adliyede - GündemŞile Belediyesi'nde rüşvet görüntüleri!Bu hafta hem ıslanacağız, hem kavrulacağız! Meteoroloji il il saydı, tarih verdi - GündemMeteoroloji'den yeni hafta uyarısı78 kişinin öldüğü yangında sadece kendi ailesini kurtarmış! 4 kişi hakkında ev hapsi kararı - Gündem60 saniyede odasını terk etmiş! "Katilsiniz"Manisa'da korkutan deprem! AFAD ilk verileri paylaştı - GündemManisa'da deprem! AFAD ilk verileri paylaştıHeybeliada açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı - GündemHeybeliada açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
Sonraki Haber Yükleniyor...