Kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında en yüksek devlet memuru maaşı 98 bin lirayı geçemeyecek

Düzenleyen: Hüseyin Bahcivan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 26 Temmuz 2024 16:41 - Güncelleme: 26 Temmuz 2024 16:56 - Güncelleme:

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26 Temmuz Cuma günü yayımlanan Resmi Gazete kararının ardından kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında 2024 yılında en yüksek memur maaşı belli oldu. Karara göre memurlar sadece bir görev için maaş alacak.