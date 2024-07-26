Kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında en yüksek devlet memuru maaşı 98 bin lirayı geçemeyecek
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
26 Temmuz Cuma günü yayımlanan Resmi Gazete kararının ardından kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında 2024 yılında en yüksek memur maaşı belli oldu. Karara göre memurlar sadece bir görev için maaş alacak.
Dün gece kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemeleri içeren Resmi Gazete Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı.
Karar kapsamında kamuda ihtiyaç fazlası olarak bulunan araçların satışları gerçekleştirilecek.
1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek olan düzenlemelerde en yüksek memur maaşı da belli oldu.
EN YÜKSEK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU 2024?
Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre kamu görevlileri sadece 1 görev için maaş alacak.
En yüksek devlet memuru maaşı ise 98 bin lirayı geçmeyecek.
Tedbirlere uymayan kamu görevlilerine işten çıkarma veya maaş kesintisi gibi idari cezalar verilebilecek.
Kaynak: Türkiye Gazetesi