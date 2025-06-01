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Dosyaları kapatıyormuş! Korsan savcılık yapan zabıt kâtibi hapiste

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dosyaları kapatıyormuş! Korsan savcılık yapan zabıt kâtibi hapiste
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ankara Adliyesinde görevli zabıt kâtibi, yanında çalıştığı terör suçlarına bakan savcının şifresiyle UYAP’a girip birçok dosyayı kapatmış.

Ankara Adliyesinde görevli bir zabıt kâtibinin, yanında çalıştığı savcıların Ulusal Yargı Ağı Sistemi’ndeki (UYAP) hesabına girerek, hakkında soruşturma olan bazı şüpheliler hakkında usulsüz şekilde “kovuşturmaya yer olmadığı” kararı verdiği tespit edildi. Başsavcılık, Terör Suçları Soruşturma Bürosunda görevli zabıt kâtibi A.Y’nin, maddi menfaat karşılığında soruşturma dosyalarında hukuka aykırı işlemler gerçekleştirdiği ve “dosya takibi” yaptığı ihbarı üzerine soruşturma başlattı.

Şüpheli A.Y’nin görevli olduğu dönemde “kovuşturmaya yer olmadığına” karar verilen soruşturma dosyalarını tekrar değerlendiren başsavcılık, henüz karar verilmeyen dosyalarda da usulsüz işlem yapılıp yapılmadığını araştırdı. İncelemeler sonucunda A.Y’nin, savcıların UYAP’taki hesabına girerek, bazı şüpheliler hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı çıkardığı, soruşturma savcısının denetimini engellemek için sahte işlemler gerçekleştirdiği belirlendi.

Usulsüz verilen kararların tamamını kaldıran başsavcılık, bu kişiler hakkında yakalama ve gözaltı kararı verdi. Şüpheli A.Y’nin ifadesinde, hukuka aykırı işlemleri savcıların bilgi ve rızası dışında şifrelerini kullanarak yaptığını, kararları da kendisinin onayladığını itiraf ettiği öğrenildi. Şüphelinin ayrıca, sahte evrak ve dosyalar oluşturduğunu, karar ile dosya içeriğini uyumlu hâle getirdiğini kabul ettiği ifade edildi

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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