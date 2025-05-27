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Bir döner zincirine daha soruşturma! İhraç polis, asker, savcı... Hepsi FETÖ'ye çalışmış

Kaynak: Anadolu Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

FETÖ'nün finansal yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda Samsun'daki bir döner zinciri radara girdi. Masak raporuyla tespit edilen, aralarında, ihraç polis, asker, öğretmen, savcı ile emekli diyanet görevlisinin bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ'nün finansal yapılanması yönelik düzenlenen operasyonlarda geçtiğimiz aylarda Maydonoz Döner zincirine yönelik soruşturma başlatılmıştı. 

Maydonoz Döner'den sonra bu kez operasyonlar Samsun'daki başka bir döner zincirine çevrildi. 

FETÖ BAĞLANTILARI ORTAYA ÇIKTI

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul'da bulunan iki şirketin sahibi olduğu ve isim hakkı sistemiyle bayilik veren iki döner işletmesinin Türkiye genelindeki şubelerinin resmi veya gayri resmi sahipleri, ortakları veya birinci derece yakınlarının yoğun şekilde FETÖ ile bağlantılı oldukları tespit edildi.

Maydonoz Döner soruşturması Samsunlu döner zincirine sıçradı: FETÖ'ye çalışmışlar... - 1. Resim

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerince, Samsun'da, faaliyet gösteren döner işletmesi ve aynı ortaklar tarafından açıldığı tespit edilen ve şubeleri olan başka bir döner işletmesine yönelik "FETÖ üyeliği ve Örgütün Finansmanı" suçundan çalışma başlatıldı.

Maydonoz Döner soruşturması Samsunlu döner zincirine sıçradı: FETÖ'ye çalışmışlar... - 2. Resim

POLİS, ASKER, ÖĞRETMEN, SAVCI... 

Samsun'un İlkadım, Canik, Çarşamba, Vezirköprü ilçeleri ile Ankara ve İstanbul'da belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, suçla ilgili para hareketleri ve suç faaliyetleri Masak raporuyla tespit edilen, aralarında, ihraç polis, asker, öğretmen, savcı ile emekli diyanet görevlisinin bulunduğu 23 şüpheliyi gözaltına aldı.

Maydonoz Döner soruşturması Samsunlu döner zincirine sıçradı: FETÖ'ye çalışmışlar... - 3. Resim

PARAYI PAKETLEMİŞLER

Operasyonda, bilgisayar, cep telefonu, hafıza kartı, sim karttan oluşan çok sayıda dijital materyalle suçla ilgili kayıtların bulunduğu 4 ajandaya el konuldu.

Ayrıca, ayrı ayrı paketlenmiş şekilde 389 bin 230 lira ve 250 dolar ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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