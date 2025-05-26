İstanbul merkezli operasyonla yakalanmışlardı! Kamuya sızan FETÖ'cüler tutuklandı
İstanbul merkezli 5 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda ByLock kullandıkları tespit edilen 8 kişi yakalanmıştı. Gözaltına alınan 8 kişiden 3'ü tutuklandı.
Türkiye, 15 Temmuz hain darbe girişiminde bulunan FETÖ'ye karşı mücadelesi tüm kararlılıkla sürdürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock"u kullandıkları tespit edilen 11 şüphelinin yakalanmasının yanı sıra 5 ilde daha yürütülen eş zamanlı operasyonda 8 kişi gözaltına alınmıştı. Şüpheliler hakkında karar verildi.
FETÖ OPERASYONUNDA YENİ TUTUKLAMA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.
Burada savcılığa çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Savcılık, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan 5 zanlının ise serbest bırakılmasına karar verdi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliği 3 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.