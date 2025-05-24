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Kamu kurumlarına sızan FETÖ'cüler tespit edildi! Şifreli ağ çökertildi, tutuklamalar var

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Kamu kurumlarına sızan FETÖ&#039;cüler tespit edildi! Şifreli ağ çökertildi, tutuklamalar var
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul'da FETÖ'ye yönelik operasyonda, ByLock kullandıkları tespit edilen 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılırken, yapılan eş zamanlı baskınlarda 8 kişi yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında zabıt katibi ve adli tıp doktoru bulunurken, 2'si yurt dışına kaçan 3 firari şüpheli için arama çalışmaları devam ediyor.

Türkiye'nin terörle mücadelesi tüm kararlılığıyla sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock"u kullandıkları tespit edilen 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Kamu kurumlarına sızan FETÖ'cüler tespit edildi! Şifreli ağ çökertildi, tutuklamalar var - 1. Resim

KAMU KURUMLARINA SIZDILAR

Şüphelileri yakalamak için polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin zabıt katibi, diğerinin Adli Tıp Kurumu'nda görevli doktor olarak görev yaptığı öğrenildi.

Yakalanamayan firari 3 şüpheliden 2'sinin yurt dışında olduğunu belirlenirken, 1 kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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