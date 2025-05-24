Kamu kurumlarına sızan FETÖ'cüler tespit edildi! Şifreli ağ çökertildi, tutuklamalar var

Kaynak: Anadolu Ajansı 24 Mayıs 2025 17:20 - Güncelleme: 24 Mayıs 2025 17:27 - Güncelleme:

İstanbul'da FETÖ'ye yönelik operasyonda, ByLock kullandıkları tespit edilen 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılırken, yapılan eş zamanlı baskınlarda 8 kişi yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında zabıt katibi ve adli tıp doktoru bulunurken, 2'si yurt dışına kaçan 3 firari şüpheli için arama çalışmaları devam ediyor.

Türkiye'nin terörle mücadelesi tüm kararlılığıyla sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock"u kullandıkları tespit edilen 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. KAMU KURUMLARINA SIZDILAR Şüphelileri yakalamak için polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin zabıt katibi, diğerinin Adli Tıp Kurumu'nda görevli doktor olarak görev yaptığı öğrenildi. Yakalanamayan firari 3 şüpheliden 2'sinin yurt dışında olduğunu belirlenirken, 1 kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor. İlgili Haber 36 ilde FETÖ operasyonu! 56 muvazzaf asker yakalandı

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Batıkan Altaş