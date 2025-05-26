FETÖ'yle olan mesajlaşmaları tespit edildi! Ani operasyonla tutuklandı

Adana'da terör örgütü FETÖ'ye yönelik hummalı bir operasyon gerçekleştirildi. "ByLock", "KakaoTalk" ve "Dingtone" gibi programları kullanarak örgüte destek verdiği belirlenen şüpheli, 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Türkiye'nin teröre karşı mücadelesi tüm kararlılığıyla sürüyor.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık G.Y. katılmazken avukatı salonda hazır bulundu.

ÖRGÜTLE ÇOK KEZ YAZIŞMIŞ

Duruşmada esas hakkında mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanığın "ByLock", "KakaoTalk" ve "Dingtone" programlarını kullandığının tespit edildiğini, bu programlar üzerinden örgüte destek mahiyetinde çok kez yazışma yaptığını, örgütün mahrem imamları ile HTS irtibat kaydının tespit edildiğini, örgütün sohbet toplantılarına katıldığını ve hakkında somut, tutarlı tanık beyan ve teşhislerinin bulunduğunu aktararak, G.Y'nin, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık avukatı savunmasında, mütalaayı kabul etmediğini söyledi.

7 YIL 6 AY HAPİS

Müvekkilinin FETÖ üyesi olmadığını ileri süren avukat, G.Y. hakkında beraat kararı verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın, mevcut halinin devamına karar verdi.