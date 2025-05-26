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Dönerin ardından şimdi de künefe... Paravan şirketle FETÖ'nün kasasını milyonlarla doldurdular

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dönerin ardından şimdi de künefe... Paravan şirketle FETÖ&#039;nün kasasını milyonlarla doldurdular
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

FETÖ'yü finanse eden şüphelilere yönelik düzenlenen operasyon 'künefeciye' ulaştı. Tutuklanan 13 şüphelinin künefe işletmesini paravan şirket olarak kullandıkları ve örgüte 40 milyon lira aktardıkları öğrenildi. Şüphelilerin ayrıca kara parayı, işletmeye alınan malzemelerin değerinden yüksek fiyattan gider olarak göstermesiyle akladıkları belirlendi.

Geçen yıl aralık ayında İzmir'in Bayraklı ilçesindeki bir künefeciye operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 18 şüpheliden aralarında işletme sahibi M.S. (50) ve çalışanlarının da olduğu 13'ü tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, "hücre evi" gibi kullanılan işletme mühürlendi.

MALZEMELERİN DEĞERİ YÜKSEK FİYATTAN GÖSTERİLDİ

Soruşturmayı derinleştiren polis, etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyen şüphelilerin ifadelerini Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuyla eşleştirdi.

Veriler ve şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda künefe işletmesinin paravan şirket olarak kullanıldığı ortaya çıktı.

Polisin tespitlerine göre örgüt üyeleri, terörü finanse etmek için künefe işletmesini "paravan" olarak kullandı. Örgüte aktarılacak kaynağı belli olmayan para, işletmeye alınan malzemelerin değerinden yüksek fiyattan gider olarak gösterilmesiyle aklandı. Bu şekilde yasal hale getirilen para, örgüt kasasına aktarıldı.

40 MİLYONLUK TRANSFER

MASAK'ın incelemeleri sonucu şüphelilerin künefeci aracılığıyla örgüte 40 milyon liralık finansman sağladıkları ortaya çıkarıldı.

İşletme sahibi ve çalışanlarına yönelik operasyonun ilk dalgasının ardından elde edilen yeni bilgilerle bugün operasyonun ikinci dalgası gerçekleştirildi.

5 KENTTE 'ESNAF' OPERASYONU

Gözaltı kararı verilen 41 şüphelinin büyük kısmının, örgüte para aktaran esnaf olduğu öğrenildi. İzmir, İstanbul, Hatay, Gaziantep ve Manisa'da bugün düzenlenen operasyonda yakalanan 33 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Şüphelilerden 7'sinin yasa dışı yollardan yurt dışına çıktıkları belirlendi, firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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