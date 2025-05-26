Tatlı zincirine 'FETÖ' operasyonu! 5 kentteki eş zamanlı operasyonda 33 gözaltı

İzmir merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunun hedefinde bu kez tanınmış tatlı zinciri Antiochia Künefe vardı. Terör örgütünün “güncel yapılanması”na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 2. dalga operasyon sabaha karşı düğmeye basıldı. MASAK verileri ve dijital incelemelerle ulaşılan yeni deliller ışığında, örgüte finans sağladığı iddia edilen 41 şüpheliden 33’ü gözaltına alındı, 7’sinin ise yurt dışına kaçtığı tespit edildi.

İzmir merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, ünlü tatlı zinciri Antiochia Künefe üzerinden Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) finans sağlandığı iddiasıyla 41 şüpheliye yönelik ikinci dalga baskın yapıldı. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 33 kişi gözaltına alınırken, 7 şüphelinin yurt dışına kaçtığı belirlendi. Polis, örgüte ait dijital materyaller, para ve ziynet eşyalarına el koyarken, şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) ‘Güncel yapılanma’ faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, 24 Aralık 2024 günü, Antiochia isimli işletme ve bu işletme ile bağlantılı şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirmişti. Operasyon kapsamında 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, yapılan aramalarda 3 tabanca, 2 tüfek, yüklü miktarda mevduat ile kıymetli evrakların yanı sıra çok sayıda dijital materyal ile dokümana el konulmuştu. Ayrıca gözaltına alınan 18 şüpheliden 13’ü tutuklanırken 5’i hakkında ise adli kontrol kararı verilmişti.

'ANTİOCHİA KÜNEFE'YE İKİNCİ OPERASYON

Polis ekipleri, aynı soruşturma kapsamında Antiochia Künefe isimli işletme ve bu işletmeyle bağlantılı kişilere yönelik bu sabah yeni bir operasyon daha düzenledi. MASAK tarafından sağlanan veriler ve örgüt üyelerinden ele geçirilen dijital materyallerin detaylı incelenmesi sonucunda, FETÖ adına para toplayıp aktardığı tespit edilen, ifade ve teşhislerde adı geçen çok sayıda şüpheli belirlendi.

Bu bulguların ardından, sabah saat 05.30’da İzmir merkezli olmak üzere İstanbul, Hatay, Gaziantep ve Manisa illerinde eş zamanlı ikinci dalga operasyon başlatıldı.

Operasyonda 33 şüpheli gözaltına alınırken, 7 kişinin yasa dışı yollardan yurt dışına kaçtığı tespit edildi. Firari olduğu belirlenen 1 kişinin yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda nakit para, ziynet eşyaları ve çok sayıda dijital materyale el konulurken, gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri sürüyor.