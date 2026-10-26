Sakarya’da bir yayanın otomobil nedeniyle ezilme tehlikesi geçirdiğini gören kadın, sürücüyü yumrukladı. Kadının “Dövüş antrenörüyüm ben, kadını eziyordun” diyerek bağırdığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Yamanlar Sokak'ta dövüş antrenörü olduğunu ifade eden kadın, bir sürücüye tepki gösterdi.

“DÖVÜŞ ANTRENÖRÜYÜM BEN”

Seyir halindeki otomobil nedeniyle bir yayanın tehlike yaşadığını söyleyen kadın, sürücüye yüksek sesle bağırdı, "Dövüş antrenörüyüm ben. Şurada benim salonum. Kadını eziyordun" dedi.

'Dövüş antrenörüyüm' dedi, yumruk attı! Trafiğin ortasında korku dolu anlar

SÜRÜCÜYE YUMRUK ATTI

Tartışmanın büyümesi üzerine koşarak sürücünün üzerine doğru yürüyen kadın, yumruk atmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar araya girerek tarafları birbirinden uzaklaştırdı.

'Dövüş antrenörüyüm' dedi, yumruk attı! Trafiğin ortasında korku dolu anlar

Öte yandan o anlar çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kadın ile sürücü arasındaki tartışma, kadının bağırması ve ardından koşarak sürücüye yumruk attığı anlar yer aldı. Görüntülerde çevredekilerin tarafları ayırdığı anlar da görüldü.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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