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Dükkanına otomobil daldı, kaza sonrası sürücüyle oturup çay içti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Dükkanına otomobil daldı, kaza sonrası sürücüyle oturup çay içti

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa Osmangazi'de kontrolden çıkan bir otomobil, kafeye daldı. 100 bin TL'lik zararı olduğunu söyleyen dükkan sahibi "Tek tesellimiz kimseye bir şey olmaması. Kaza sonrası sürücüyle oturup çay içtik" dedi.

Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, kafeye daldı. O sırada kafede kimsenin bulunmaması faciayı önlerken, kaza sonrası 100 bin TL'lik maddi hasar olduğu öğrenildi. İşyeri sahibi de kaza sonrası otomobil sürücüsüyle çay içip sohbet etti.

Dükkanına otomobil daldı, kaza sonrası sürücüyle oturup çay içti - 1. Resim

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Bursa Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi'nde korku dolu anlar yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırıma çıkarak bir kafeye daldı. Çalışanlar büyük bir şok geçirirken içeride sürücü olmaması faciayı engelledi.

Dükkanına otomobil daldı, kaza sonrası sürücüyle oturup çay içti - 2. Resim

KAZA SONRASI SÜRÜCÜ İLE DÜKKAN SAHİBİ ÇAY İÇTİ

Dükkanında 100 bin TL'lik hasar olduğunu belirten Hasan Yavuz "Olay esnasında yan taraftaydım. Patlama sesi geldi. Arabanın dükkana girdiğini gördük. Ön taraf o sırada boştu. Verilmiş sadakamız varmış. Tek tesellimiz kimseye bir şey olmaması. Kaza sonrası sürücüyle oturup çay içtik" diye konuştu.

Dükkanına otomobil daldı, kaza sonrası sürücüyle oturup çay içti - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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