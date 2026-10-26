DUMRUL insansız helikopteri TURNAs-2026 Tatbikatı'nda sergilendi
Pasifik Teknoloji'nin savunma sanayisi iştiraki TİTRA Teknoloji, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından ilk kez düzenlenen TURNAs-2026 Tatbikatı'na DUMRUL insansız helikopteriyle katıldı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, 19-26 Ekim'de düzenlenen tatbikat kapsamında DUMRUL'un kabiliyetleri sergilendi.
Portekiz'in Lizbon kentinde gerçekleştirilen REPMUS organizasyonunda uçuş yapan DUMRUL, bu organizasyonun ardından TURNAs-2026 Tatbikatı'nda da yer aldı.
Tatbikat kapsamında TİTRA Teknoloji'nin insansız hava sistemleri alanında geliştirdiği diğer ürünler de sergilendi.
Katılımcılara ürün ailesi ve sistemlerin kabiliyetleri hakkında bilgi verildi.
Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile Milli Savunma Bakan Yardımcısı Bilal Durdalı, tatbikat kapsamında TİTRA Teknoloji'nin ürünlerinin sergilendiği alanı ziyaret etti.
Ziyaretlerde, şirketin geliştirdiği insansız sistemler ve ürünleri hakkında bilgi paylaşıldı.