Dündar Ziya Gültekin’in hayatını kaybettiği kazada yeni gelişme! Şoförü tutuklandı

Düzce’de Sarıçökek köyü mevkiinde Muharrem K. idaresindeki araç, seyir halindeyken önünde ilerleyen başka bir araca çarpmış, feci kazada Üsküdar Belediye Başkanvekili Dündar Ziya Gültekin hayatını kaybetmişti.

Kazanın ardından başlatılan adli soruşturma kapsamında, Gültekin'in şoförü Muharrem K. çıkarıldığı mahkemece "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan tutuklanarak Düzce Çilimli Cezaevi'ne gönderildi.

15 Ekim'de saat 13.28 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimi Ankara istikametinde seyreden Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'in içinde bulunduğu otomobil, Kaynaşlı Sarıçökek mevkisinde aynı yönde seyreden bir otomobille çarpışmıştı.

Kazada yaralanan Üsküdar Belediye Başkan Vekili Ziya Gültekin hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Kazayla ilgili inceleme başlatılmıştı.

Gültekin'in Türk bayrağına sarılı naaşı, zabıta ekiplerince cenaze aracından alınarak Üsküdar Belediyesinin önüne getirilmişti. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, 20 yılı aşkın süredir dostu olan Gültekin'in çok iyi bir eş, baba, insan ve Müslüman olduğunu söylemişti.

Marmara İlahiyat Camii'nde kılınan cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılmıştı. Namazın ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı:

Değerli kardeşlerim çok kısa bir süre içerisinde malum ziya kardeşimiz Üsküdar'da önemli bir görevi üstlendi. Ankara'da bir görevi ifa için yola çıkmışken de ne yazık ki bir trafik kazasında ebedi aleme kendisini uğurladık, uğurluyoruz. Öncelikle tüm kardeşlerime sabırlar temenni ediyorum. Rabbim yar yardımcımız olsun. Mekanı cennet olsun, makamı ali olsun inşallah. Helalliklerinizi zaten yaptınız. Ben de bu ülkenin bir cumhurbaşkanı olarak tanıdım, tanıyalı kendisine yönelik hakkımızı helal ediyoruz.