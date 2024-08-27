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Dünyanın en zehirli örümcekleri arasında... Tokat'ta görüldü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İhtişamlı görüntüsü ve zehirli olmasıyla bilinen "Argiope Lobota" örümceği Tokat'ta görüldü. Anavatanı Afrika, Güney Avrupa ve Asya bölgeleri olan örümcek geçtiğimiz yıl da Tekirdağ'da görüntülenmişti.

Tokat Çamlıbel Geçidi'nde, küresel ısınmanın etkisiyle bölgeye göç ettiği düşünülen ve zehirli örümcek türlerinden olan ‘Argiope Lobata' görüntülendi. 

İhtişamlı görüntüsüyle dikkat çeken bu örümcek, bir vatandaş tarafından fark edilerek fotoğraflandı. İlk defa böyle bir örümcek gören vatandaş, yaptığı araştırma sonucunda daha çok böcek ve çekirgelerle beslenen bu cinsin ölümcül olduğunu öğrendi. 

Dünyanın en zehirli örümcekleri arasında... Tokat'ta görüldü - 1. Resim

İklim değişikliğiyle birlikte bölgedeki ekosistemde meydana gelen değişikliklerin bu tür örümceklerin Tokat'ta görülmesine neden olduğu düşünülüyor.

Dünyanın en zehirli örümcekleri arasında... Tokat'ta görüldü - 2. Resim

TEKİRDAĞ'DA DA GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

"Argiope Lobota" cinsi örümcek daha önce Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde de görüntülenmişti. Uzmanlar küresel ısınmaya bağlı olarak iklim değişikliği nedeniyle bazı böcek türlerinin Türkiye'de daha fazla görünür hale geldiğini vurguladı.

Dünyanın en zehirli örümcekleri arasında... Tokat'ta görüldü - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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