Düşen telefonu için kanala girdi! Sudan cesedini çıkardılar

Düşen telefonu için kanala girdi! Sudan cesedini çıkardılar

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da köprüden geçerken sulama kanalına cep telefonunu düşüren Faruk Demir, cihazı almak için suya girdi. Suda gözden kaybolan gencin, kanaldan cesedi çıkarıldı.

Sulama kanalında sönen hayatlara bir yenisi daha eklendi.. Acı olay bu kez Adana'da yaşandı. 

TELEFONU İÇİN KANALA GİRDİ

Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesinde sulama kanalı üzerine kurulu olan köprüden karşıya geçen Faruk Demir, cep telefonunu düşürdü. Bunun üzerine Demir, suya düşen telefonunu almak kanala girdi.

Düşen telefonu için kanala girdi! Sudan cesedini çıkardılar - 1. Resim

KANALDAN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

Demir, kanalda telefonunu ararken birden suda kayboldu. Demir'in kaybolduğunu gören vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği gemi ve kurbağa adamlardan oluşan ekipleri sevk edildi.

Düşen telefonu için kanala girdi! Sudan cesedini çıkardılar - 2. Resim

Gelen ekipler sulama kanalına girip arama yaptı. Yaklaşık bir saatlik aramayla Demir'in cansız bedeni bulundu. Demir'in cesedi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

