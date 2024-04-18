Düşük hız limiti kaza sebebi, Ani değişim sürücüleri riske atıyor

Sürücüler özellikle şehir içindeki 50 km’lik limitin yükseltilmesini istiyor. Sürüş uzmanları ise “Hız limitlerinin düşük kalması ve aniden değişmesi kazalara davetiye çıkarıyor. Kurala uyanlar ise diğer sürücülerin tacizine uğruyor” diyor

KAAN ZENGİNLİ'NİN HABERİ - Bayram döneminde Düzce’de radar uygulamasını diğer sürücülere selektör yaparak haber verenlere kesilen cezaların ardından, yollardaki hız limitleri yeniden gündeme geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bu cezaların iptal edildiğini açıkladı. Ancak sürücüler yollardaki hız limitlerinin düşük olduğundan şikâyet etmeye devam ediyor. İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı Özgür Saraç, yollardaki hız limitlerinin düşük olduğunu belirterek “Ülkemizde otomobiller için; yerleşim yerlerindeki hız limiti 50 km, şehirler arası çift yönlü yollarda 90 km, bölünmüş yollarda 110 km, otoyollarda 130 km, YİD modeliyle işletilen otoyollarda ise 140 km ile sınırlandırılmıştır. Bu oranlar diğer motorlu taşıtlar için daha düşük seviyededir. Birçok sürücü önünün açık olduğu geniş bir yolda 110 veya 130 km hız ile gitmek istemiyor. Hızını artırdığında ise radara yakalanabiliyor. Bu limitleri aşmak istemeyenler diğer sürücülerin tacizine uğrayabiliyor” dedi.

SÜRÜCÜLER ZORDA KALIYOR

Yollardaki hız limitlerindeki ani değişikliklere de değinen Saraç “Örneğin 110 km hız limiti bulunan bir bölünmüş yol, bir süre sonra çift yönlü gidiş-geliş şekline dönebiliyor. Burada limit aniden 90’a düşüyor. Sürücü hızını kestiğinde ise arkadaki araç ile kaza yapma riski doğuyor. Aynı durum 50 km hız limiti bulunan şehir içleri için de geçerli. Şehir içinde 50 km hız çok düşük kalıyor. Diğer sürücüleri rahatsız ediyor. Doğal olarak kurallara uyan sürücü tabiri caizse iki arada bir derede kalıyor. Bu sebeple YİD ve otoyollarda yüzde 10 limit artırımı yapılabilir. Yerleşim yerleri içindeki hız limitleri ise yüzde 20 - 30 arasında yükseltilebilir” dedi.

AVRUPA ÖRNEK ALINMALI

Avrupa ile kıyaslandığında Türkiye’nin hız limiti konusunda düşük kaldığını da söyleyen Saraç “Otobanlarda aşağı yukarı aynıyız ancak yerleşim yerlerinde birçok Avrupa ülkesi 70-90 km hız limiti koymuş durumda. Hatta Almanya’daki otoyollarda hız limiti bile yok. Sadece tavsiye edilen bir limit var o da 130 km” dedi.

BU TAKTİKLERİN HİÇBİRİ İŞE YARAMIYOR!

Radardan kaçmak için trajikomik yöntemler

Hız limitlerine takılmak istemeyen sürücüler ilginç yöntemlere başvuruyor. Bir dönem otomobil camlarına veya dikiz aynalarına takılan CD’ler şimdilerde yerini daha teknolojik yöntemlere bıraktı. Ancak bu yöntemlerin hiçbiri işe yaramıyor. Örneğin internette “radar tespit” cihazları satılıyor. Bu cihazlar araçların çakmak gözüne takılıp ön cama yapıştırılıyor. Radarları 1 kilometre öteden tespit ettiği iddia ediliyor. Ancak bu tamamen yanlış bir bilgi. Bir diğer yöntem, yine internete satılan frekans karıştırıcı cihazlar. Bu da tamamen sahte bir cihaz. Radarın sinyalleri ile oynadığını iddia ediyor, fakat bu mümkün değil. Diğer yöntem araç plakalarını saç spreyi ile boyamak… Spreylerin plakaya sıkıldığında radarın plakayı okuyamadığı iddia ediliyor. Bir diğeri ise açılır kapanır plaka sistemi. Oto sanayide yapılıyor. İçeriden bir düğme ile plakayı bir aparat vasıtasıyla kapatıp açabiliyorsunuz. Tabii bu ciddi bir suç. Son yıllarda en çok konuşulan bir diğer yöntem ise folyo kaplama. Sürücüler araçlarının ön kaputunu alüminyum folyo ile kaplıyor. Bu sayede radarın araç plakasını okuyamadığı sanılıyor. Ancak trafik ekipleri yapılan tüm işlemlerin radarı etkilemediğini ifade ediyor.