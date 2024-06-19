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Efeler’de orman yangını! 3 ev zarar gördü, alevler arasında kalan 1 kişi son anda kurtarıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Aydın Efeler'de yerleşim alanında çıkan yangın tarım arazisine sıçradı. Yangında 3 ev zarar gördü, alevler arasında kalan 88 yaşındaki bir vatandaş son anda kurtarıldı.

Sıcaklık, kaza ve bir anlık ihmaller zincirleri nedeniyle Türkiye'nin dört bir yanı alev alev yanmaya devam ediyor. Batı illerinde yaşanan yangına Aydın Efeler de eklendi. Efeler'de çıkan yangında 2'si metruk toplam 3 ev zarar gördü, alevlerin arasında kalan bir vatandaş kurtarıldı.

ALEVLER ZEYTİNLİK ARAZİSİNE SIÇRADI

Aydın’ın Efeler ilçesinde Ilıcabaşı Mahallesi'nde yerleşim alanında yangın çıktı. Alevler zeytinlik arazisine sıçradı. Alevleri gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Efeler’de orman yangını! 3 ev zarar gördü, alevler arasında kalan 1 kişi son anda kurtarıldı - 1. Resim

1 KİŞİ SON ANDA KURTARILDI

Evde yemek yerken alevler arasında kalan 88 yaşındaki Mustafa Ali Yalçınkaya isimli vatandaşı polisler kurtardı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Efeler’de orman yangını! 3 ev zarar gördü, alevler arasında kalan 1 kişi son anda kurtarıldı - 2. Resim

Alevler arasında kalan bir kaplumbağayı da itfaiye ekipleri kurtardı.

3 EV ZARAR GÖRDÜ

Yangında 2’si metruk toplam 3 ev ve zeytinlik alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları itfaiye ekipleri tarafından sürdürülüyor.

Efeler’de orman yangını! 3 ev zarar gördü, alevler arasında kalan 1 kişi son anda kurtarıldı - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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