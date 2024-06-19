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Manisa’nın Soma ilçesinde orman yangınına müdahale devam ediyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

19 Haziran günü Manisa'da çıkan orman yangınının neden ve nerede çıktığı merak edilirken söndürme çalışmaları da devam ediyor. Yaz aylarının gelmesiyle başlayan yangınlar artış gösterirken havadan ve karadan çalışmalar sürüyor.

Bugün Soma'da çıkan yangının ardından vatandaşlar söndürüldü mü, son dakika son durum ne aramasını yapmaya başladı. Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince çalışmalar yapılırken yangına dair detaylar...

MANİSA SOMA ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Bugün başlayan yangında müdahaleler devam ediyor. Orman İşletme Müdürlüğü ile Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri havadan ve karadan söndürme çalışmalarını sürdürürken henüz nedeni bilinmiyor.

Manisa’nın Soma ilçesinde orman yangınına müdahale devam ediyor - 1. Resim

MANİSA ORMAN YANGINI NEREDE ÇIKTI?

Yangın, Karacakaş Mahallesi’nde çıkarken 14.40'ta ihbar gelmesinin ardından 14.50 itibarıyla çalışmalar başladı. 8 uçak, 2 helikopter, 20 arazöz, 7 su ikmal ve 4 dozer ile çalışmalar devam ediyor.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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