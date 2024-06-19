Manisa’nın Soma ilçesinde orman yangınına müdahale devam ediyor

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 19 Haziran 2024 16:23 - Güncelleme: 19 Haziran 2024 16:27 - Güncelleme:

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19 Haziran günü Manisa'da çıkan orman yangınının neden ve nerede çıktığı merak edilirken söndürme çalışmaları da devam ediyor. Yaz aylarının gelmesiyle başlayan yangınlar artış gösterirken havadan ve karadan çalışmalar sürüyor.