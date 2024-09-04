Ege Denizi sallandı! AFAD'dan son dakika deprem açıklaması

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde İzmir Foça merkezli 3.1 şiddetinde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Asrın felaketi Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin üzerinden bir sene geçti.

Yaşanan afette 53 binden fazla insan canından oldu, 107 bin 204 kişi de yaralandı.

EGE DENİZİ-İZMİR'DE DEPREM OLDU

Tüm yurdu afet korkusu sarmışken, deprem bölgesinden yürekleri ağza getiren haberler gelmeye devam ediyor.

Son olarak Ege Denizi'nde İzmir Foça merkezli korkutan bir deprem oldu. AFAD son dakika deprem verilerini açıkladı.

AFAD, Ege Denizi'nde İzmir Foça merkezli 3.1 şiddetinde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Deprem saat 19:27 sıralarında yerin 7.62 kilometre derinliğinde gerçekleşti.