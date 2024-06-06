Eğitimciler ikiye bölündü! LGS'deki fen sorusu tartışmalara neden oldu

LGS'de öğrencilere yöneltilen fen bilimleri sorularından bir tanesi tartışmaları beraberinde getirdi. Cevap anahtarında sorunun doğru cevabı C şıkkı olarak belirtilirken bazı eğitimciler A şıkkının doğru olduğunu savundu.

Geçtiğimiz pazar günü yapılan LGS sınavı, fen bilimlerindeki bir soru nedeniyle tartışmaları da beraberinde getirdi. Testteki 13. sorunun doğru cevabı, C şıkkında yer alan ‘iki ve üç’ seçeneği olarak açıklandı. Fakat eğitimcilerin bir kısmı A şıkkında yer alan ‘yalnız üç’ cevabının doğru olduğunu söyledi.

LGS'DEKİ TARTIŞMALI SORU İÇİN EĞİTİMCİLER NE DİYOR?

Anadolu liselerinde görev alan fizik öğretmenleri, ‘kesinlikle’ ifadesinin soruda yer alması nedeniyle her ihtimalin değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Hürriyet'e konuşan eğitimciler; “İpi bir uçtan çektiğimizde zaten diğer uç da eşitleniyor. Yani ipi iki kişi çekmek zorunda değil. İpin diğer ucu bir yere bağlansa ve sadece tek kişi bu ipi çekse bile ağırlık yukarı kalkıp dengede kalır. Yani tahtanın dengede kalması için iki kişinin ipi çekmesine gerek yok. Bir kişinin çekmesi yeterli oluyor. Bu yüzden çekilen ipin uzunluğu eşit olmak zorunda değil. Bu nedenle cevap yalnız üç seçeneği olan A şıkkı olmalıydı.” dedi.

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Fen liselerindeki fizik öğretmenleri ise sorunun doğru cevabının MEB kitapçığında yer aldığı şekilde olması gerektiğini söyledi: “İşçiler ipleri aynı anda çekseler de zaten aynı miktarda ipi çekmiş olacaklardı. Biri önce biri geç çektiğinde sadece biri geç çekmiş oluyor. Bu nedenle burada bir şey fark edeceğini düşünmedik. Soruda kesinlikle dediği için öğrencinin sol taraf ne kadar yükselecekse sağ tarafın da o kadar yükselmesi gerektiğini görmesini istemişler. O nedenle sol tarafla sağ tarafın çekilme miktarı aynı olmalı. Tahta da simetrik duruyor ve çeken işçiler de öyle. O nedenle kesinlikle doğru kabul edilebilecek seçenekler iki ve üç olmalı diye düşünüyoruz. Ancak A şıkkını savunanlar da yanlış düşünmüyor olabilir.”

5 GÜN İÇİNDE İTİRAZ EDEBİLECEKLER

Öte yandan MEB yetkilileri, soru iptalleri için itirazların sınav tarihinden itibaren 5 gün içinde bakanlığa yapılması gerektiğini açıkladı. Yetkiler, bu süre zarfındaki değerlendirmeler neticesinde eğer soru iptal edilmezse idari mahkemeye başvurulabileceğini beyan etti.

Bazı eğitimciler ise sorunun iptal edilmesi gerektiğini belirtti.